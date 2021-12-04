Два такси заблокировали проезд по Народной улице

Два такси заблокировали проезд по Народной улице
ДТП на Народной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Водители такси не смогли поделить заваленный снегом участок на Народной улице. Проезд оказался заблокирован.

Дорожный инцидент случился в субботу, 4 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мешают проезду», — написал автор записи.

Судя по кадрам, автомобилисты вступили в спор за право проезда через заснеженную дорогу. Однако спорная ситуация привела к полной блокировке проезда для других водителей.

В комментариях пользователи отметили, что виной многочисленных ДТП стали неубранные от снега дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешехода госпитализировали после ДТП на проспекте Луначарского. На кадрах видно, что человек лежал посреди проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода. Позже к месту аварии прибыла машина скорой помощи.

дтп новости СПб такси


 

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