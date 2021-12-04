Пешехода госпитализировали после ДТП на Луначарского

ДТП на проспекте Луначарского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на проспекте Луначарского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Луначарского сбили пешехода. По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент случился в субботу, 4 декабря, у дома 78. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лежал, не двигался. Забрали на скорой, скорее всего жив», — написал автор записи.

На кадрах видно, что человек лежал посреди проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Точные причины случившегося и информация о состоянии пострадавшего не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «КамАЗ» сбил пешехода на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Большегруз, пытавшийся объехать две легковые машины, пропустивших пешехода, сбил последнего. Пострадавшей оказалась женщина средних лет в серой куртке. Она увидела «КамАЗ», когда уже почти стояла на его пути.