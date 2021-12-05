Нападающий «Вашингтона» Овечкин вышел на третье место по количеству победных шайб в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству победных шайб в лиге.

Хоккеист забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс», которая стала 118-й в его профессиональной карьере. По этому показателю Александр Овечкин делит третье место с Филом Эспозито.

На первом месте по заброшенным победным шайбам Яромир Ягр (135).

Напомним, «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.