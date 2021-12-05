Ученые рассказали, какие привычки могут спровоцировать рак

Ученые рассказали, какие привычки могут спровоцировать рак
Спровоцировать рак могут поздний сон, употребление еды, приготовленной задолго до приема пищи, а также проблемы с пищеварением и селезенкой. Фото: pixabay.com

Китайские ученые рассказали о вредных привычках, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний.

Спровоцировать рак могут поздний сон, употребление еды, приготовленной задолго до приема пищи, а также проблемы с пищеварением и селезенкой, сообщает WeChat.

«Высокий риск развития онкологии есть у пациентов с длительной депрессией», — говорится в исследовании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследователи Принстонского университета обнаружили единственный ген, отвечающий за распространение рака. Его смогли отключить. Еще в 2004 году было проведено исследование, которое указало на ген необходимый для развития и выживания злокачественных клеток.

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