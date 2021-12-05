Видео игроков «Зенита» с животными на поле «Газпром Арены» собрало больше 3,4 млн просмотров

Игроки футбольного клуба «Зенит» вышли на поле «Газпром Арены» с бездомными щенками. Видео с этим событием собрало более 3,4 млн просмотров.

В пятницу игроки «Зенита» провели достаточно тяжелый матч с «Ростовом», который закончился со счетом 2:2. Однако, эта игра закончилась не только трудным противостоянием, но и выходом спортсменов на поле со щенками.

На поле «Газпром Арены» футболисты вышли с четвероногими друзьями из местных приютов, которые ищут новый дом. Видео, которое команда выложила в Twitter набрало больше 3,4 млн просмотров. Прямо во время игры болельщики могли оставить заявку и забрать одного из щенков домой. Кроме того фанаты могли помочь благотворительным зоозащитным организациям.

Выложенный ролик набрал больше 150 комментариев от восхищённых иностранцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 декабря встреча «Зенита» проходила в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги сезона 2021/22.