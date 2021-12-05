СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron из-за жалоб россиян

Заявители уверены, что рэперы пропагандируют опасные взгляды.

Следственный комитет России планирует проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron после обращения группы граждан, которые уверены, что рэперы пропагандирую противозаконные вещи. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщают в пресс-службе ведомства.

Инициативная «группа патриотов» обратилась в СК с жалобами на творчество двух музыкантов – Ивана Алексеева и Мирона Федорова. Они отметили, что артисты «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Сотрудники ведомства в ближайшее время приступят к проверке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков.