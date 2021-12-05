СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron из-за жалоб россиян

СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron из-за жалоб россиян
Рэпер Оксимирон. Фото: https://www.instagram.com/norimyxxxo/

Заявители уверены, что рэперы пропагандируют опасные взгляды.

Следственный комитет России планирует проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron после обращения группы граждан, которые уверены, что рэперы пропагандирую противозаконные вещи. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщают в пресс-службе ведомства.

Инициативная «группа патриотов» обратилась в СК с жалобами на творчество двух музыкантов – Ивана Алексеева и Мирона Федорова. Они отметили, что артисты «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Сотрудники ведомства в ближайшее время приступят к проверке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков.

noize mc оксимирон рэп следственный комитет


 

Новости партнеров
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron из-за жалоб россиян
Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре
В Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед
В Металлострое спасатели час тушили трехкомнатную квартиру
SuperJob: на новогодние подарки петербуржцы планируют потратить в среднем ...
Президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской ...
По оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%
Несмотря на рост оборота в Петербурге закрылось более 5 тысяч организаций