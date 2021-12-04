Рэпер Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков
Элджей. Фото: https://www.instagram.com/sayonaraboy

Петр Заикин, адвокат рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк), рассказал, что его клиент обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков.

Как сообщает РЕН ТВ, юрист не уточнил, в чем конкретно пропаганда наркотиков, так как ему нужно сначала изучить дело.

Он рассказал, что Элджей сейчас находится на Кипре, где занимается творчеством. По его словам, рэпер не захотел участвовать в судебном процессе.

Напомним, суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков с использованием интернета. Дело рассмотрел Зюзинский районный суд столицы. Причиной штрафа послужило содержание в его песнях пропаганды запрещенных веществ.

Элджея признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). Суд назначил рэперу штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бастрыкин считает, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях».

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