В Петербурге оперная певица обматерила участников конкурса молодых исполнителей

В Петербурге оперная певица обматерила участников конкурса молодых исполнителей
Участники конкурса оскорбились. Фото: pixabay.com

Артистка, используя нецензурную брань, прокомментировала успехи выступающих.

В Санкт-Петербурге произошел скандал после завершения Международного конкурса оперных певцов. Поводом стали грубые комментарии именитых артистов в адрес участников состязания.

В Сеть выложили видеозапись, на которой член комиссии посоветовала юным талантам заниматься с нормальными педагогами. Она, не подбирая слова, заявила, что выступления ужаснули ее.

Увидевшие такие резкие комментарии оказались в шоке, ведь на самом мероприятии все складывалось хорошо. В оргкомитете конкурса заявили, что не собираются никого наказывать за мнение.

«За комментариями от частных лиц стоит обратиться к ним самим»,

— заявили организаторы конкурса, пишет 78.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

конкурс новости СПб скандал


 

Новости партнеров
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться "бесплатным интернетом"
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оперная певица обматерила участников конкурса молодых исполнителей
Председатель ОНК Холодов создал петицию из-за плохой уборки улиц
В Подмосковье в руках у маленькой девочки взорвалась петарда
Отец экс-помощника Курпатова, обвиняемого в мошенничество, обратился к Бастрыкину
СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron из-за жалоб россиян
Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре
В Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед
В Металлострое спасатели час тушили трехкомнатную квартиру