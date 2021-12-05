В Петербурге оперная певица обматерила участников конкурса молодых исполнителей

Артистка, используя нецензурную брань, прокомментировала успехи выступающих.

В Санкт-Петербурге произошел скандал после завершения Международного конкурса оперных певцов. Поводом стали грубые комментарии именитых артистов в адрес участников состязания.

В Сеть выложили видеозапись, на которой член комиссии посоветовала юным талантам заниматься с нормальными педагогами. Она, не подбирая слова, заявила, что выступления ужаснули ее.

Увидевшие такие резкие комментарии оказались в шоке, ведь на самом мероприятии все складывалось хорошо. В оргкомитете конкурса заявили, что не собираются никого наказывать за мнение.

«За комментариями от частных лиц стоит обратиться к ним самим»,

— заявили организаторы конкурса, пишет 78.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.