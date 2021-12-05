«Остановитесь»: Автор жалоб на Оксимирона и Noize MC признался, что пошутил

«Остановитесь»: Автор жалоб на Оксимирона и Noize MC признался, что пошутил
Мужчина признался, что у него нет претензий к музыкантам. Фото: Pixabay

Пост мужчины стал причиной для проверки творчества артистов.

Пользователь, который написал пост с жалобами на творчество Оксимирона и Noize MC, призвал сотрудников Следственного комитета России остановиться, ведь он пошутил. Соответствующее сообщение было опубликовало в «Живом Журнале» мужчины сегодня, 5 декабря.

Некий Дмитрий удивился, что его пост от лица «группы патриотов» вызвал такой резонанс. Он отметил, что пошутил, когда писал о пропаганде противозаконных вещей двумя рэперами.

«Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время»,

— написал пользователь.

Напоминаем, что в СК после обращения начали проверку творчества Оксимирона и Noize MC. Такое распоряжение дал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что билеты на долгожданные концерты Оксимирона в Петербурге раскупили за семь часов.

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«Остановитесь»: Автор жалоб на Оксимирона и Noize MC признался, что пошутил
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