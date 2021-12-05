Путин рассказал о принудительной вакцинации россиян

Президент уверен, что нужно действовать аккуратно, без навязывания.

Президент России Владимир Путин заявил, что россиян не заставляют делать прививку от коронавируса. Власти убеждены, что намного лучше убедить людей вакцинироваться добровольно. Такой подход приносит свои плоды, рассказал президент на видеовстрече с президентом международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Политик добавил, что сам сделал прививку, а затем ревакцинировался. Для этого он выбрал препарат «Спутник V». Путин выразил надежду, что скоро российскую вакцину признают на международном уровне – это позитивно сказалась бы на темпах вакцинации, уверен политик.

На данный момент, уточняет Путин, российской вакциной привились 200 миллионов человек в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус.