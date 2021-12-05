На Богатырском дети катаются со снежной горки прямиком на проезжую часть

Местные жители отмечают, что местная детвора развлекается подобным образом каждый день.

Жители Приморского района стали очевидцами необычного зрелища. Они заметили, как местные дети катаются со снежной горки, которая находится прямо у проезжей части. Соответствующую видеозапись опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Опасная горка расположена на Богатырском проспекте у остановки общественного транспорта. Очевидно, что любой ребенок может случайно оказаться под колесами автомобиля или автобуса, но, кажется, это никого не волнует.

Местные жители отмечают, что дети ежедневно приходят на горку. Пока что ни с кем ничего не произошло.

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