В Выборгском районе в ДТП травмы получил маленький ребенок

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

В Выборгском районе вечером 29 ноября произошла жесткая авария, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по Ленинградской области.

Инцидент случился на 18-м километре дороги «Высокое – Синицыно» недалеко от поселка Красная Долина. Там столкнулись две легковушки. По предварительным данным, один из водителей сел в машину без водительского удостоверения и управлял незарегистрированным авто.

В результате аварии пострадал шестилетний ребенок. Ему потребовалась госпитализация. Состояние мальчика оценили как удовлетворительное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль повалил светофор на перекрестке Кубинской и Кузнецовской.