В Выборгском районе в ДТП травмы получил маленький ребенок

В Выборгском районе в ДТП травмы получил маленький ребенок
В аварии пострадал ребенок. Фото: pixabay

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

В Выборгском районе вечером 29 ноября произошла жесткая авария, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по Ленинградской области.

Инцидент случился на 18-м километре дороги «Высокое – Синицыно» недалеко от поселка Красная Долина. Там столкнулись две легковушки. По предварительным данным, один из водителей сел в машину без водительского удостоверения и управлял незарегистрированным авто.

В результате аварии пострадал шестилетний ребенок. Ему потребовалась госпитализация. Состояние мальчика оценили как удовлетворительное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль повалил светофор на перекрестке Кубинской и Кузнецовской.

выборгский район дтп новости СПб ребенок травма


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» изучат за три недели
В Выборгском районе в ДТП травмы получил маленький ребенок
На шахте «Листвяжная» вспыхнули новые пожары
В Центрально районе Петербурга частично очистили более тысячи дворов
Суточное число заражений COVID в России упало до минимума с середины октября
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
Боярский не верит, что «Зенит» может победить в Лиге Европы
В России не будут штрафовать за отказ от вакцинации