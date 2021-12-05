В Петербурге появляются гигантские сосульки, угрожающие прохожим

Пешеходам стоит быть осторожнее, так как сосулька может упасть на голову.

В Санкт-Петербурге начали замечать гигантские сосульки на крышах домов и окнах. Фотографии с льдинами публикуют местные жители в социальной сети «Вконтакте».

Пока в городе держатся морозы, сосульки вряд ли угрожают безопасности пешеходов. Но вполне возможно, что скоро предвидится потепление, а за ним – таяние льда и падение сосулек прямо на головы прохожих.

«Петербург — для смелых. Теперь нужно успевать не только под ноги смотреть, но и наверх»,

— пишут обеспокоенные горожане.

Потепление, к слову, ожидается к концу предстоящей недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с фонарей в Петербурге свисают сосульки-убийцы.