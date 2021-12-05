В Петербурге появляются гигантские сосульки, угрожающие прохожим

В Петербурге появляются гигантские сосульки, угрожающие прохожим
Сосульки угрожают безопасности горожан. Фото: pixabay.com

Пешеходам стоит быть осторожнее, так как сосулька может упасть на голову.

В Санкт-Петербурге начали замечать гигантские сосульки на крышах домов и окнах. Фотографии с льдинами публикуют местные жители в социальной сети «Вконтакте».

Пока в городе держатся морозы, сосульки вряд ли угрожают безопасности пешеходов. Но вполне возможно, что скоро предвидится потепление, а за ним – таяние льда и падение сосулек прямо на головы прохожих.

«Петербург — для смелых. Теперь нужно успевать не только под ноги смотреть, но и наверх»,

— пишут обеспокоенные горожане.

Потепление, к слову, ожидается к концу предстоящей недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с фонарей в Петербурге свисают сосульки-убийцы.

новости СПб погода сосульки


 

Новости партнеров
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появляются гигантские сосульки, угрожающие прохожим
Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса
Дрозденко взялся за лопату вместо коммунальщиков: пользователи поделились ...
Под Тихвином остановился поезд: пассажиры в непонимании мерзнут при -20 градусах
На Богатырском дети катаются со снежной горки прямиком на проезжую часть
В Ленобласти ожидаются 30-градусные морозы
Путин рассказал о принудительной вакцинации россиян
«Остановитесь»: Автор жалоб на Оксимирона и Noize MC признался, что пошутил