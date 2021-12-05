В парке Героев-пожарных мигающие фонари устроили дискотеку

В парке что-то не так с фонарями. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В парке что-то не так с фонарями. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Лампочки на протяжении некоторого времени мигали в хаотичном порядке.

Жители Купчино рассказали о необычно мигающих фонарях в парке Героев-пожарных. Видеозапись с морозной дискотеки опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи отмечают, что на протяжении некоторого времени свет мигал в хаотичном порядке. О проблеме уже знают в СПб ГБУ «Ленсвет». На место прибыла бригада, которая зафиксировала дефект в пункте питания.

В учреждении отметили, что им пришлось временно отключить уличное освещение в одной части парка. Уже 6 декабря «Ленсвет» проведет необходимые работы по починке освещения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино отключили свет и воду после аварии.