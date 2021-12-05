В Мурино отключили свет и воду после аварии

Зафиксированы проблемы в работе на подстанции «Ручьи».

Жители Мурино жалуются на похолодевшие трубы и отсутствие света. Отключение благ цивилизации произошло из-за проблем в работе на подстанции «Ручьи», пишет 47news.

Известно, что без свети и воды остались жители ЖК «Цвета Радуги» на улице Шувалова, а также дома на улице Шоссе в Лаврики. Местные рассказывают, что в квартирах резко похолодало.

В администрации заявили, что на место уже выехала аварийная бригада.

«Планируется переключение электроснабжения на резервный фидер в ближайшее время»,

— уточняют чиновники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Захарова из-за прорыва трубы залило дорогу.