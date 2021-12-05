В Ботаническом саду на несколько часов расцветал «брат» Царицы ночи

Лесной кактус радовал своей красотой совсем недолго.
В Ботаническом саду рассказали о том, что декабрьские морозы не помешали распуститься лесному кактусу. Правда, его цветение длилось всего несколько часов. Фотографиями и информацией поделились в пресс-службе сада 5 декабря.
Известно, что лесной кактус selenicereus_chrysocardium является ближайшим «родственником» Царицы ночи. Оба растения расцветают всего на несколько часов.
«Растение можно увидеть при входе на маршрут»,
— говорится в посте.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ботаническом саду рассказали, почему Петербургу надо избавляться от опавших листьев.