Эксперты назвали йогурт одним из самых опасных перекусов

Многие люди полагают, что йогурты намного полезнее, чем есть на самом деле.
Специалисты рассказали, что йогурты считаются одним из небезопасных перекусов. Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на собственные источники.
В обществе сложилось слишком много мифов о пользе йогуртом, считают эксперты. Многие полагают, что они полезны для ЖКХ и особенно кишечника. На самом деле йогурты, продающиеся в магазинах, практически бесполезны, когда речь касается проблем с желудком. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
Также люди зря уверены, что йогурты могут быть безопасными для фигуры. В них много сахара, а, значит, этот продукт нельзя назвать диетическим.
К слову, в начале 2000-х ученые заявили, что йогурты в большом количестве не полезны беременным женщинам, поскольку могут стать причиной астмы и аллергий у ребенка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина.