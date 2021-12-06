Тарасова не видит спортивного потенциала у сына Плющенко

Гном Гномычу нужно еще несколько лет, чтобы можно было говорить о будущем в большом спорте.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала успехи сына Евгения Плющенко на льду. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион».

Пока что Тарасова не видит спортивного потенциала у Гном Гномыча. Она отметила, что ребенок неплохо катается, но нужно время. Специалист считает, что нужно подождать пару лет с выводами.

Напоминаем, что Плющенко-младший активно тренируется и выступает. Довольно часто фигурист подвергается критики из-за жестких методов воспитание – Гном Гномыч почти постоянно занят делом и, по мнению пользователей, пропускает все радости детства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская и Плющенко крестили младшего сына.