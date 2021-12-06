Тарасова не видит спортивного потенциала у сына Плющенко

Тарасова не видит спортивного потенциала у сына Плющенко
Гном Гномыч много тренируется. Фото: https://www.instagram.com/gnomgnomych/

Гном Гномычу нужно еще несколько лет, чтобы можно было говорить о будущем в большом спорте.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала успехи сына Евгения Плющенко на льду. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион».

Пока что Тарасова не видит спортивного потенциала у Гном Гномыча. Она отметила, что ребенок неплохо катается, но нужно время. Специалист считает, что нужно подождать пару лет с выводами.

Напоминаем, что Плющенко-младший активно тренируется и выступает. Довольно часто фигурист подвергается критики из-за жестких методов воспитание – Гном Гномыч почти постоянно занят делом и, по мнению пользователей, пропускает все радости детства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская и Плющенко крестили младшего сына.

гном гномыч евгений плющенко татьяна тарасова


 

Новости партнеров
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Умерший Градский оставил внушительное состояние: что будут делить наследники композитора
Умерший Градский оставил внушительное состояние: что будут делить наследники композитора
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тарасова не видит спортивного потенциала у сына Плющенко
Эксперты назвали йогурт одним из самых опасных перекусов
В Ботаническом саду на несколько часов расцветал «брат» Царицы ночи
Полицейские с погоней задержали пьяного лихача близи Синявино
В московском метро голый мужчина прыгнул на пути и побежал на встречу поезду
В парке Героев-пожарных мигающие фонари устроили дискотеку
На КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал
В дом на проспекте Кузнецова вернулось электричество