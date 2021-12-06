В аэропорту Пулково в понедельник задержали четыре самолета

В аэропорту Пулково в понедельник задержали четыре самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 6 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Белгорода, Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании Pegas Fly до Белгорода. Самолет должен был покинуть Петербург в 6:35, однако время вылета сдвинули до 10:30.

Также задерживают рейс до Москвы авиакомпании NordStar Airlines. Самолет должен был улететь в 9:50, но по факту ждать придется до 12:35.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Нижнего Новгорода, который обслуживает авиакомпания Pegas Fly. Вылет был назначен на 11:30, но его отложили до 13:00.

Последняя задержка — другой рейс до Нижнего Новгорода авиаперевозчика Pegas Fly. Время отправления сдвинули с 22:20 до 23:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

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