Центробанк намерен возвращать деньги клиентам банков украденные со счетов деньги

Центробанк намерен возвращать деньги клиентам банков украденные со счетов деньги
ЦБ предложит изменения в процедуре подтверждения банками операций при видимых признаках мошенничества. Фото: pixabay

Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшими жертвами мошенников.

Как сообщает РБК, ЦБ предлагает ввести упрощенный порядок возврата денег россиянам, у которых мошенники украли деньги с банковских счетов. Сумму обязательного возврата определит Банк России. Для этого клиент должен будет уведомить банк о краже средств не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Издание пишет, что размер компенсации будет посчитан, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Также ЦБ предложит изменения в процедуре подтверждения банками операций при видимых признаках мошенничества. Регулятор решил наделить банки правом списывать средства по истечении 1-2 рабочих дней, несмотря на согласие клиента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества.

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Центробанк намерен возвращать деньги клиентам банков украденные со счетов деньги
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