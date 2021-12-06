Центробанк намерен возвращать деньги клиентам банков украденные со счетов деньги

Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшими жертвами мошенников.

Как сообщает РБК, ЦБ предлагает ввести упрощенный порядок возврата денег россиянам, у которых мошенники украли деньги с банковских счетов. Сумму обязательного возврата определит Банк России. Для этого клиент должен будет уведомить банк о краже средств не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Издание пишет, что размер компенсации будет посчитан, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Также ЦБ предложит изменения в процедуре подтверждения банками операций при видимых признаках мошенничества. Регулятор решил наделить банки правом списывать средства по истечении 1-2 рабочих дней, несмотря на согласие клиента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества.