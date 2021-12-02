Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества

Если раньше жертвы оставались с кредитами, то теперь остаются и без квартиры. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Если раньше жертвы оставались с кредитами, то теперь остаются и без квартиры. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сбербанк предупредил жителей России о новом виде мошенничества, при котором жертва может остаться без жилья и с кредитом.

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что злоумышленники научились убеждать людей не только брать кредит, но и закладывать или продавать жилье. Если раньше жертвы оставались с кредитами, то теперь остаются и без квартиры. По словам Велигодского, ему пока неизвестно, как бороться с таким видом мошенничества, передает агентство «Прайм».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер «инвестировал» 1 млн в карман мошенников. Под видом инвестиций пенсионер перечислил на неустановленные номера киви-кошельков один миллион рублей.