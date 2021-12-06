Двум категориям россиян с 1 июля изменят правила получения пенсии

Нововведения затронут пенсионеров, которые могут снять свои накопления в полном размере. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Нововведения затронут пенсионеров, которые могут снять свои накопления в полном размере. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минтруд принял решение обновить порядок выплат пенсий с 1 июля следующего года. Новые правила ждут две категории россиян.

Как сообщает «Московский комсомолец», нововведения затронут пенсионеров, которые могут снять свои накопления в полном размере. В частности, новый порядок будет распространяться на граждан, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая категория — россияне, у которых не хватает трудового стажа для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам.

С июля для подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений этим категориям будет нужно подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на госуслугах.

Также Минтруд изменяет сроки для повторного получения единовременной выплаты — рассчитывать на нее можно будет не ранее, чем через 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трем категориям граждан России с декабря поднимут пенсии.