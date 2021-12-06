С марта 2022 года россиян начнут наказывать за обшивку и остекление балконов

С марта 2022 года россиян начнут наказывать за обшивку и остекление балконов
С 1 марта обшивку и остекление балконов придется согласовывать со специальными инстанциями. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России с марта следующего года вводятся штрафы за самовольную обшивку или остекление балконов и лоджий.

Как сообщает интернет-издание Readovka, штрафы за обшивку и остекление балконов в многоквартирных домах предусмотрены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве пояснили, что такие изменения балконов входят в техпаспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта обшивку и остекление балконов придется согласовывать со специальными инстанциями. Собственникам будет нужно указать характеристики: цвет, размер, вес, используемые материалы.

Штраф за нарушение составит 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двум категориям россиян с 1 июля изменят правила получения пенсии.

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