Ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности

Ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности
Петербург побил рекорд по морозам 1893 года. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В ночь 6 декабря в Петербурге зафиксировали суточный рекорд минимальной температуры воздуха.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, минувшей ночью в Северной столице похолодало до -20,9 градуса. Это на 0,4 градуса ниже, чем 6 декабря 1893 года.

Синоптик рассказал, что в XXI веке город обновлял рекорды по морозам всего два раза. Последний раз рекорд холода был побит более шести лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого — 3 января 2002 года.

Кроме того, эта ночь стала самой морозной с начала зимы, а последний раз воздух снижался до такой низкой отметки 25 января 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда петербуржцы дождутся потепления.

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