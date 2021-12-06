Ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности

В ночь 6 декабря в Петербурге зафиксировали суточный рекорд минимальной температуры воздуха.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, минувшей ночью в Северной столице похолодало до -20,9 градуса. Это на 0,4 градуса ниже, чем 6 декабря 1893 года.
Синоптик рассказал, что в XXI веке город обновлял рекорды по морозам всего два раза. Последний раз рекорд холода был побит более шести лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого — 3 января 2002 года.
Кроме того, эта ночь стала самой морозной с начала зимы, а последний раз воздух снижался до такой низкой отметки 25 января 2019 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда петербуржцы дождутся потепления.