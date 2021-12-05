Синоптик рассказал, когда петербуржцы дождутся потепления

Синоптик рассказал, когда петербуржцы дождутся потепления
Снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Начало месяца обещает быть морозным, но погода станет мягче.

Синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, какой будет погода в Санкт-Петербурге в начале декабря. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Он отметил, что прошедшая неделя выдалась непростой. Из-за циклона «Бенедикта» шел сильный снег, который стал причиной пробок и аварий. Теперь в город пришли крепкие морозы. Малинин уверяет, что больше обильных снегопадов не ожидается, а вот одеваться потеплей стоит.

С каждым днем будет становится все холоднее, рассказывает синоптик. Только к концу недели температура может подняться до минус 5 градусов. Небо будет ясным, его озарит солнце, подытоживает специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты поделились, почему же Смольный проиграл в борьбе со снегопадом.

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