Эксперты поделились, почему же Смольный проиграл в борьбе со снегопадом

Эксперты поделились, почему же Смольный проиграл в борьбе со снегопадом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эксперты поделились, почему же Смольный проиграл в борьбе со снегопадом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге с 30 ноября горожане терпят неудобства из-за сильного снегопада и не слишком активной реакции на проблему властей. Эксперты склонны предположить, что Смольный под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова проигрывает стихии.

Издание «Деловой Петербург» пообщалось с руководителем аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анной Климентовой, которая отметила, что пришедший с циклоном «Бенедикт» снегопад стал испытанием для коммунальных служб. По словам Климентовой, большое количество осадков подразумевает вывод большого количества техники, а это значительно затрудняет движение на дорогах.

Руководитель аппарат заявила, что у Петербурга в отличие от Москвы нет возможности взять на баланс еще 3,5 тысячи единиц техники. Она предлагает следующее решение: закупать вместо дорогой специализированной техники подвесное оборудование и брать в аренду машины у частных компаний

«В случае залпового снегопада строители передают трактор или КамАЗ, в течение часа на него навешивается оборудование и появляется дополнительная техника», — отметила Климентова.

Однако, городской комитет по благоустройству пользовался этим способом. По версии издания, последний раз парк в Петербурге обновлялся в 2019 году. Сейчас в нем более трех тысяч единиц техники, но выводят ее на улицу не всю.

По мнению политолога Александра Конфисахора, чиновники отказываются брать на себя ответственность. По его мнению, не было ни одного внятного заявление от властей по поводу ситуации на Московском шоссе, где пробка затянулась ни на один день.

Конфисахор и Климентова раскритиковали программу «дворник-шеринг». По их мнению, уборкой должны заниматься квалифицированные специалисты.

«Нужно предугадать, рассчитать, сориентироваться. В кабине КДМ сейчас столько всяких кнопок, столько систем управления. Человек, который приходит на низкую зарплату, иногда просто не в состоянии разобраться», — отмечает Климентова.

По словам Конфисахора, чиновники живут в «своем мире» и не замечают проблем. Однако при этом другой политолог Владимир Карасев предполагает, что вскоре главу Смольного ждет неприятный разговор с федеральным центром.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга решили обратиться с заявлением к главе города Александру Беглову с просьбой взять на контроль ситуацию с уборкой снега.