Петербуржцы просят губернатора взять под контроль ситуацию с уборкой снега в городе

Петербуржцы просят губернатора взять под контроль ситуацию с уборкой снега в городе. Фото: Gazeta.SPB

Петербуржцы просят губернатора взять под контроль ситуацию с уборкой снега в городе. Фото: Gazeta.SPB

На дорогах Петербурга циклон «Бенедикт» и вытекающий из него снегопад создали серьезные проблемы: множество ДТП, длинные и плотные пробки, трагические случаи и коммунальные аварии. Жители города решили обратиться с заявлением к главе города Александру Беглову с просьбой взять на контроль ситуацию с уборкой снега.

Общественный деятель и председатель Общественной наблюдательной комиссии города Александр Холодов опубликовал на портале change.org заявление-обращение к губернатору города. Активист отметил, что автомобилисты вынуждены оставлять машины, потому они «утонули» под снегом из-за несвоевременной уборки снега.

«Автовладельцы были вынуждены бросать свои машины, так как их замело снегом и они оказались погребены под снежными брустверами из-за некачественной и несвоевременной уборки снега. При этом снегопад не был экстраординарным или аномальным», — заявил деятель.

Также Холодов напомнил, что город чистили 872 машины и более 1,1 тысячи дворников, но при этом Петербург имеет не менее 1,7 тыс. единиц снегоуборочный техники. На настоящий момент петицию подписали более 170 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 декабря в Пушкине снегоуборщик случайно зацепил поворачивающей к переезду автомобиль. Спецтехника тащила легковушку некоторое время, прежде чем остановиться.