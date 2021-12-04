В Пушкине снегоуборщик поймал автомобиль

В Пушкине снегоуборщик поймал автомобиль
Уборка улиц в Петербурге. Фото Baltphоto/ Валентин Егоршин

Кажется, в результате аварии никто не пострадал.

В Пушкине сегодня, 4 декабря, произошла авария с участием снегоуборщика. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на Железнодорожной улице. Там снегоуборщик случайно зацепил поворачивающей к переезду автомобиль. Спецтехника тащила легковушку некоторое время, прежде чем остановиться.

В результате ДТП, кажется, никто не пострадал. На данный момент движение в районе инцидента осуществляется в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Мурманском шоссе спровоцировало пробку. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись как минимум четыре легковых автомобиля.

дтп новости СПб пушкин


 

Новости партнеров
Пенсионный фонд поднимет выплаты трем категориям граждан
Пенсионный фонд поднимет выплаты трем категориям граждан
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкине снегоуборщик поймал автомобиль
В Петербурге свободны 45% коронавирусных коек
В Петербурге задержали домушника, обокравшего квартиру на Шотмана
«Машину разорвало пополам»: На трассе А-120 жесткое лобовое ДТП
В Ленобласти за сутки очистили 7 тыс. км областных трасс
В России при покупке билетов на самолет не будут требовать QR-код
Опубликованы шокирующие подробности смерти Нины Ургант
Уборщица нефтянной компании лишилась 1,3 млн рублей из-за телефонных мошенников