В Пушкине снегоуборщик поймал автомобиль

Кажется, в результате аварии никто не пострадал.

В Пушкине сегодня, 4 декабря, произошла авария с участием снегоуборщика. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на Железнодорожной улице. Там снегоуборщик случайно зацепил поворачивающей к переезду автомобиль. Спецтехника тащила легковушку некоторое время, прежде чем остановиться.

В результате ДТП, кажется, никто не пострадал. На данный момент движение в районе инцидента осуществляется в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Мурманском шоссе спровоцировало пробку. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись как минимум четыре легковых автомобиля.