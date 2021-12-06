Петербург ждут морозы до -18 градусов в понедельник

Ближе к вечеру к городу приблизится атмосферный фронт, который принесет облака и небольшой снег. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Ближе к вечеру к городу приблизится атмосферный фронт, который принесет облака и небольшой снег. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге в понедельник, 6 декабря, прогнозируется похолодание до -18 градусов. Снег пойдет только вечером.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. По данным синоптика, почти весь день Северная столица будет находиться во власти относительно малооблачного и преимущественно сухого, скандинавского антициклона. Ближе к вечеру к городу приблизится атмосферный фронт, который принесет облака и небольшой снег.

Сегодня на улице подморозит до -16…-18 градусов. В Ленобласти будет чуть холоднее — до -20 градусов.

«Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17° ниже климатической нормы», — подчеркнул Леус.

Восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление особо не изменится и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью Петербург побил температурный рекорд 128-летней давности.