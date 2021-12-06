Двух человек спасли во время пожара в Волховском районе

Двух человек спасли во время пожара в Волховском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Волховском районе Ленобласти в Сясьстрое минувшей ночью произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 23:55 мск. Местные жители заметили дым и позвонили в экстренные службы.

На место происшествия прибыли дежурные смены 121 и 128 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горел частный дом горел на площади 150 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 3:19 мск. Из горящего дома вывели двух человек. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.

Волховский район пожар происшествия


 

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