Двух человек спасли во время пожара в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти в Сясьстрое минувшей ночью произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 23:55 мск. Местные жители заметили дым и позвонили в экстренные службы.

На место происшествия прибыли дежурные смены 121 и 128 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горел частный дом горел на площади 150 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 3:19 мск. Из горящего дома вывели двух человек. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.