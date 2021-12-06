Петербуржец убил сына и умер сам в Парголово

Петербуржец убил сына и умер сам в Парголово
Убийство произошло в квартире в Парголово. Фото: google.maps

В квартире в Парголово нашли трупы двух мужчин: 57-летнего отца и 26-летнего сына. В убийстве подозревают старшего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 декабря в полицию обратилась женщина с улицы Николая Рубцова, 9. Она сообщила, что ее муж убил сына.

Прибывшие к месту преступления полицейские обнаружили два трупа: отца и сына. На груди молодого человека были зафиксированы гематомы.

Информацию об этом передали следователям, те возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

С места преступления изъяли блистеры от таблеток, гаджеты, наволочки, кабель и отпечатки пальцев.

Точные причины смерти погибших будут установлены в морге. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной.

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