Петербуржец убил сына и умер сам в Парголово

В квартире в Парголово нашли трупы двух мужчин: 57-летнего отца и 26-летнего сына. В убийстве подозревают старшего.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 декабря в полицию обратилась женщина с улицы Николая Рубцова, 9. Она сообщила, что ее муж убил сына.
Прибывшие к месту преступления полицейские обнаружили два трупа: отца и сына. На груди молодого человека были зафиксированы гематомы.
Информацию об этом передали следователям, те возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
С места преступления изъяли блистеры от таблеток, гаджеты, наволочки, кабель и отпечатки пальцев.
Точные причины смерти погибших будут установлены в морге. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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