Соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной

Соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной
Женщину пытались изнасиловать в парадной на Кубинской. Фото: google.maps

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, который попытался изнасиловать женщину в парадной дома в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел поздно вечером 4 декабря в парадной дома №50 по Кубинской улице. В полицию обратилась 30-летняя потерпевшая, которая рассказала, что ее пытался изнасиловать незнакомец. Однако довести дело до конца у него не получилось, поскольку в парадной появились соседи. Злоумышленник скрылся.

Со слов петербурженки, у мужчины европейская внешность, ему около 30-35 лет, был одет в темную одежду.

С места происшествия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев, следы обуви, шапку, колготки и телефон потерпевшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти женщина перед своим днем рождения зарезала мужа.

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