В Ленобласти женщина перед своим днем рождения зарезала мужа

В Ленобласти женщина перед своим днем рождения зарезала мужа
По какой причине произошло нападение - не установлено. Фото: unsplash

Праздник она встретила, находясь за решеткой.

В Ленинградской области выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого умер 31-летний мужчина. В убийстве обвиняют его молодую супругу. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Кириши на улице Мира. По предварительным данным, муж и жена выпивали, когда между ними произошла ссора. Женщина в качестве аргумента схватила нож и напала на оппонента. Тот получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер.

Подозреваемую, которая 5 декабря должна была праздновать день рождения, задержали и отправили за решетку. Районным отделом СК Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга мужчина убил своего 26-летнего сына.

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