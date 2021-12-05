В Выборгском районе Петербурга мужчина убил своего 26-летнего сына

В Выборгском районе Петербурга 57-летний мужчина убил своего 26-летнего сына, после чего его самого также обнаружили мертвым.

На улице Николая Рубцова в Выборгском районе Петербурга были обнаружены тела двух мертвых мужчин. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вчера, 4 декабря, около 11:15 в службу «112» позвонила жительница дома на улице Николая Рубцова и сообщила, что ее муж убил сына. На место оперативно прибыли правоохранительные органы, которые обнаружили тела двух мертвых мужчин.

Трупы были направлены в морг для установления причины смерти. В настоящий момент проводится проверка произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что злоумышленники, похитившие 500 тысяч долларов у мужчины на улице Турку решили совершить еще одно преступления, совершив нападение на улице Жени Егоровой.