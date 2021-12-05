Похитившие полмиллиона долларов у мужчины на улице Турку совершили еще одно нападение

Похитившие полмиллиона долларов у мужчины на улице Турку совершили еще одно нападение
Похитившие полмиллиона долларов у мужчины на улице Турку совершили еще одно нападение. Фото: pixabay

Злоумышленники, которые похитили 500 тысяч долларов у мужчины на улице Турку решили совершить еще одно преступления, совершив нападение на улице Жени Егоровой.

Уже известные грабители второй раз совершили грабеж, но на этот раз с применением холодного оружия. Об этом сообщает «ФАН».

От нападения грабителей на улице Жени Егоровой пострадал мужчина, которого доставили в больницу.

Правоохранителям удалось задержать некоторых участников нападения, у которых обнаружили 20 тысяч долларов. Однако пока под стражей находятся не все виновники происшествия на улице Турку. В настоящее время устанавливается местонахождения остальной части похищенных средств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 декабря на улице Турку мужчина вместе с другом шли к авто с крупной суммой в руках, как вдруг от припаркованной напротив машины выскочили двое неизвестных, потом подскочили еще двое. Они повалили потерпевших на снег, после чего убежали.

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