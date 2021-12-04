Укравших полмиллиона долларов на Турку грабителей задержали

В Петербурге задержали часть злоумышленников, которые ограбили мужчину на полмиллиона долларов.

Преступный инцидент произошел около 6 часов утра в субботу, 4 декабря, на улице Турку. Мужчина вместе с другом шли к авто с крупной суммой в руках. Вдруг от припаркованной напротив машины выскочили двое неизвестных, потом подскочили еще двое, повалили потерпевших на снег, после чего убежали.

Как сообщил 78.ru, один из пострадавших рассказал, что нападавших было четверо, они брызнули в него перцовым баллончиком.

К вечеру правоохранителям удалось задержать часть грабителей. У них при себе было 20 тысяч долларов, выясняется, где остальная часть похищенной суммы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти жестоко избили и ограбили таксиста. На мужчину напали четверо мигрантов.