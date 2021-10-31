В Мурино четверо мигрантов жестоко избили и ограбили таксиста

Все произошло в автомобиле такси. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Все произошло в автомобиле такси. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В городе Мурино Всеволожского района Ленобласти жестоко избили и ограбили таксиста. На мужчину напали четверо мигрантов.

Инцидент произошел ночью29 октября. Утром в отдел полиции обратился 21-летний мужчина. Он рассказал, что забрал четверых молодых мужчин кавказской внешности и отвез в Мурино.

Как сообщил 78.ru, там пассажиры избили водителя и распылили ему в глаза аэрозольный баллончик, после чего похитили 8 тыс. рублей и мобильный телефон.

На вид злоумышленникам было около 20 лет. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе автомобилист стрелял в таксиста.