На Выборгском шоссе автомобилист стрелял в таксиста

Ранее таксист совершал поездку на автомобили "Лада Гранта" из г. Кудрово в г. Выборг. Фото: pixabay

Ранее таксист совершал поездку на автомобили "Лада Гранта" из г. Кудрово в г. Выборг. Фото: pixabay

В Ленинградской области возбудили дело по статье «Хулиганство».

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию обратился 45-летний мужчина. Накануне он попал в больницу с огнестрельными ранениями в грудь и голень.

Ранее таксист совершал поездку на автомобили «Лада Гранта» из г. Кудрово в г. Выборг. Не доезжая 30 км до г. Выборга, на Выборгском шоссе, у него произошел конфликт с водителем автомобиля ВАЗ. В результате водитель ВАЗ из оружия выстрелил в таксиста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские установили причину убийства петербургского киберспортсмена Алексея Малышева в городе Никольское. Стало известно, что мужчина вышел из дома своих друзей. Ожидая такси на улице, он встретил трех пьяных мужчин. Между ними завязался разговор. Затем киберспортсмен сел в машину, где его начали бить.