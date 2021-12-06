Станция «Зенит» будет открыта для пассажиров в день матча с «Челси»

Станция «Зенит» будет открыта для пассажиров в день матча с «Челси»
Станция метро "Зенит". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В среду, 8 декабря, оба вестибюля станции метро «Зенит» будут открыты для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«На станции «Зенит» оба вестибюля будут открыты на вход с 5:41 до 0:38, а на выход — с 5:41 до 1:05», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 8 декабря, «Зенит» сыграет с лондонским «Челси» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 октября долгожданная станция «Зенит» прекратила свою работу по будним дням. Воспользоваться ею можно лишь в выходные и праздничные дни. В этих редких случаях открыт будет вестибюль 2.

"Зенит" матч челси


 

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