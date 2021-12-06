Жители Павловска заметили сосульки-убийцы, угрожающие школьникам

Жители Павловска пожаловались на метровые сосульки, свисающие с крыши дома. По этой дороге ходят и дети, направляющиеся в местную школу.

Речь идет о доме 16 на улице Березовая. Фотографиями крупных сосулек местные жители поделились в группе «Город Пушкин.info».

«Здесь ходят дети в школу №464 и №8», — написал автор записи.

По словам местных жителей, сосульки образовались на крыше совсем недавно, но уже сейчас представляют серьезную опасность для горожан.

В комментариях к записи пользователи возмущаются халатности местных коммунальных служб и домовладений, которые никак не реагируют на потенциальную опасность для жителей города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге начали замечать гигантские сосульки на крышах домов и окнах. Ледяные «украшения» появились на фонарях Александровского парка. В связи с чем прогулка по освященным аллеям может быть рискованной для жителей города.