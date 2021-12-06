Спасатели эвакуировали 10 человек из-за пожара в Мурино

Спасатели эвакуировали 10 человек из-за пожара в Мурино
Справиться с огнем удалось в 09:04 мск. Фото: 47.mchs.gov.ru

В понедельник, 6 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:30 мск. В Мурино на улице Оборонная горела комната в квартире многоквартирного дома на площади 20 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части, 100 и 147 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 09:04 мск. Спасатели эвакуировали десять человек.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленобласти в Сясьстрое ночью произошел пожар. Там загорелся частный дом. Справиться с огнем удалось в 3:19 мск.

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