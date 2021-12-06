Петербуржцев предупредили, где на этой неделе установят камеры контроля скорости

В Северной столице на этой неделе установят комплексы фиксации превышения скорости. О том, где автомобилистам следует быть особенно внимательными, рассказали в «Городском мониторинговом центре».

Камеры фиксации превышения скоростного режима появятся по 40 адресам с 6 по 12 декабря. Так, они появятся на Московском, Витебском, Товарищеском, Ленинском, Приморском проспектах. Нарушителей будут ловить на проспектах Славы, Ветеранов и Культуры.

Кроме того, отслеживать лихачей будут в Кронштадте, Петергофе, Сестрорецке, Пушкине, Шушарах, Колпино, Репино, Комарово и других зонах пригорода.

Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте Комитет по информатизации и связи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 7 декабря, жителей Петербурга ожидают гололедица и мороз до -18 градусов. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.