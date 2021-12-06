Во вторник в Петербурге ожидаются гололедица и мороз до -18 градусов

Во вторник, 7 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Временами будет идти небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью будет на уровне -16…-18 градусов, в окрестностях местами столбики термометров опустятся до -20 градусов, днем ожидается -10…-12 градусов.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!