С декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ

С декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ
С декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ. Фото: Baltphoto

Еще около 650 тысяч петербуржцев с декабря получат Единый Платёжный Документ который заменит привычный счет на электроэнергию.

Новые счета за ЖКХ начнут получать жители Петербурга с декабря. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Новый документ, также как и раньше, включит в себя строчку с расчётами за электроэнергию, но формат счета изменится. Документ единого формата в итоге получат все 2,7 млн потребителей электроэнергии.

Кроме того, все абоненты получат уникальный номер Единого лицевого счёта, который заменит привычный Абонентский номер, что позволит проще и быстрее производить расчеты и передавать показания по всем услугам, которые в дальнейшем будут включены в Единый Платёжный Документ, помимо электроэнергии. Например, взносы на капитальный ремонт услуги отопления, горячего водоснабжения и прочие также будут включены в новый документ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЗакС Петербурга согласовал кандидатуру главы Колпинского района Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по сфере ЖКХ и благоустройства на пленарном заседании, которое прошло в конце октября.

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