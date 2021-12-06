Петербургская выпечка подорожает после Нового года

Петербургская выпечка подорожает после Нового года
Петербургская выпечка подорожает после Нового года. Фото: pixabay

После Нового года хлебобулочные изделия в Северной столице могут подорожать. Повышение цены связано с ростом себестоимости продуктов.

Пекарни Петербурга планируют поднять цены после Нового года. Совладелец сети пекарен Цех 85 family Алексей Феликсов рассказал РБК, что подорожание продуктов заставило пекарни выводить некоторые из позиций из продажи. За последние месяцы, по словам предпринимателя, было убрано 10 % ассортимента.

Одна из местных пекарен уже в скором времени планирует поднять цены на свой товар.

«Недавно я с Филиппом Вольчеком разговаривал, он планирует после Нового года поднять цены, только чиабатту не тронет. У него до сих пор чиабатта 19 рублей стоит, это ниже себестоимости. Я считаю, что это героически — так держать цены. Но это приводит к снижению маржи», — отметил Феликсов.

По словам предпринимателя, Петербург занимает первое место в России по концентрации булочных изделий. При этом жители города явно демонстрируют любовь к покупке выпечки с прилавка. Такой результат показал запуск сервиса заказов онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Пискаревский завод резко поднял цены на молоко в последний день перед обязательной маркировкой.

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Петербургская выпечка подорожает после Нового года
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