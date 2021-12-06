В ТК «Меркурий» появилась зона отдыха для курьеров

В ТК &#171;Меркурий&#187; появилась зона отдыха для курьеров
В ТК "Меркурий" появилась зона отдыха для курьеров. Фото: пресс-служба фудтех-направления Яндекс Go

В Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Савушкина оборудовали первую зону отдыха для курьеров.

Сервис «Яндекс.Еда» при поддержке «Фуд Парка Меркурий» решил организовать зону для отдыха курьеров прямо в торговом центре «Меркурий» на улице Савушкина.

В зоне ожидания курьеры смогут отдохнуть на удобных сиденьях с местом для сумок и согреться. Также в распоряжении курьеров будет кулер с водой, розетки для подзарядки телефонов и санитайзеры, а также карта, которая помогает сориентироваться на территории фуд-холла.

Похожее пространство для курьеров уже было открыто в Москве, на Черемушкинском рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге курьер доставил еду мужчине, а в ответ получил нападение и чуть не лишился глаза. В результате заказчик спровоцировал словесный конфликт. Мужчина ударил курьера по голове и лицу, хватал за одежду, пытался душить и выдавливать глаза.

доставка зоны отдыха курьеры ленобласть новости СПб Яндекс.Еда


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться "бесплатным интернетом"
Гендиректор компании, погасившей долг Молдавии перед «Газпромом», покинул свой пост
Гендиректор компании, погасившей долг Молдавии перед «Газпромом», покинул свой пост
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ТК «Меркурий» появилась зона отдыха для курьеров
Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа
Рядом с самым высоким флагштоком Европы 9 декабря откроется каток
Петербургская выпечка подорожает после Нового года
За минувшие выходные в НИИ Джанелидзе поступило 6 мужчин с обморожениями
Из-за плохой уборки снега в Петербурге было возбуждено 45 административных дел
На Деловой улице Петербурга горел частный дом
Беглов свалил вину за неубранный снег в Петербурге на автомобилистов