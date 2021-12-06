В ТК «Меркурий» появилась зона отдыха для курьеров

В Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Савушкина оборудовали первую зону отдыха для курьеров.

Сервис «Яндекс.Еда» при поддержке «Фуд Парка Меркурий» решил организовать зону для отдыха курьеров прямо в торговом центре «Меркурий» на улице Савушкина.

В зоне ожидания курьеры смогут отдохнуть на удобных сиденьях с местом для сумок и согреться. Также в распоряжении курьеров будет кулер с водой, розетки для подзарядки телефонов и санитайзеры, а также карта, которая помогает сориентироваться на территории фуд-холла.

Похожее пространство для курьеров уже было открыто в Москве, на Черемушкинском рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге курьер доставил еду мужчине, а в ответ получил нападение и чуть не лишился глаза. В результате заказчик спровоцировал словесный конфликт. Мужчина ударил курьера по голове и лицу, хватал за одежду, пытался душить и выдавливать глаза.