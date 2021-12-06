Вакцинация детей от гриппа в Северной столице выполнена только на 69%

Вакцинация детей от гриппа в Северной столице выполнена только на 69%. Фото: gov.spb.ru

Вакцинация детей от гриппа в Северной столице выполнена только на 69%. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге вакцинация от гриппа идет медленнее, чем необходимо по плану из-за несвоевременной поставкой вакцины.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия отмечает, что в связи с несвоевременной поставкой вакцины от гриппа вакцинация в городе идет медленнее, чем планировалось. Об этом сообщает ТАСС.

«Результаты не очень воодушевляющие. План вакцинации детей на сегодняшний день выполнен лишь на 69%, это во многом связано с недопоставкой вакцины . Детская вакцина поставлена лишь на 81,5% от заявленного количества. В целом у нас привито 39,5% от численности населения, запланировано было привить не менее 60%, но связано это с несвоевременными поставками вакцины», — отмечает Чхинджерия.

В городе идет распространение гриппа, еженедельно выявляются единичные случаи, рассказала Чхинджерия. На 48-й календарной неделе лабораторно подтверждено 49 случаев гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице наблюдается увеличение количества заболеваний гриппом и ОРВИ у маленьких пациентов, но это не связано с коронавирусом. Из 83 тысяч выявленных у детей в Петербурге случаев заболеваний 53 тысячи приходится на грипп или ОРВИ.