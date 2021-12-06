В Петербурге дети стали чаще заболевать гриппом и ОРВИ

В Петербурге дети стали чаще заболевать гриппом и ОРВИ. Фото: unsplash

В Петербурге дети стали чаще заболевать гриппом и ОРВИ. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваний гриппом и ОРВИ среди детей.

Из 83 тысяч выявленных у детей в Петербурге случаев заболеваний 53 тысячи приходится на грипп или ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирину Чхинджерию.

«Ситуация непростая и достаточно напряженная. В Петербурге продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошедшую неделю суммарно в городе было зарегистрировано 83 130 случаев. Из них более 53 тыс. — дети» — заявила Чхинджерия.

По словам начальника отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Петербурга Яны Панютиной, в Северной столице отмечается госпитализация маленьких пациентов с ОРВИ. При этом с коронавирусом это никак не связано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала пандемии от коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей.