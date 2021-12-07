Марк Вулхаус: ограничения против «омикрона» в путешествиях бесполезны

Марк Вулхаус: ограничения против &#171;омикрона&#187; в путешествиях бесполезны
По мнению специалиста, ограничения против "омикрона" в путешествиях бесполезны. Фото: pexels.com

По мнению специалиста, ограничения на международные перемещения не помогут остановить продвижение омикрон-штамма коронавируса.

В связи с тем, что новый омикрон-штамм коронавируса слишком быстро распространяется, ограничения в путешествиях не помогут его остановить. Так считает член научной группы по моделированию пандемического гриппа, профессор Марк Вулхаус. Об этом он сообщил на телеканале BBC One.

«Я думаю, что это может быть тот случай, когда дверь конюшни закрыли уже после того, как лошадь сбежала. Импортируемые случаи важны, мы хотим их обнаружить и изолировать любые положительные случаи, которые мы обнаруживаем, как и в любом другом случае. Но я думаю, что уже слишком поздно пытаться существенно повлиять на ход волны «омикрона», если она у нас уже здесь», — заявил Вулхлаус.

Эксперт подчеркнул, что количество зараженных этим штаммом пока очень низкое, однако их число интенсивно растет, и хорошим вариантом защиты остается вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у двух россиян, вернувшихся из ЮАР подтвердили омикрон-штамм.

Вулхаус коронавирус омикрон-штамм Россия


 

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