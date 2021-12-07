За сутки коронавирус подхватили более 2 тысяч петербуржцев

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь выявили у 2 381 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 7 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили зараженных 2 573 человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 208 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 369 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация является единственным способом избежать вспышки штамма коронавируса «Омикрон» в России.